Elevii se intorc la scoala, de luni. Scenariul de functionare se poate schimba de la o saptamana la alta

Elevii din tara revin fizic in banci de luni dupa noile modificari cuprinse in Ordinul comun al ministrului Educatiei si cel al Sanatatii. Cu cateva zile in urma, Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a adoptat o hotarare prin care abilita ministerele sa modifice ordinul comun care reglementeaza desfasurarea cursurilor scolare. Ordinul a fost modificat si publicat vineri seara. A fost eliminata cerinta conform careia cel putin 60% din angajatii unei unitati de invatamant trebuie ... citeste toata stirea