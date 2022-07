Elevii sunt nemultumiti de modul in care se doreste implementarea noii legi a educatiei

Asociatia Elevilor din Timis alaturi de colegii din alte judete critica modalitatea in care Ministerul Educatiei doreste implementarea noii legi a educatiei.Tinerii spun ca dupa o perioada in care le-au fost prezentate segmente succinte din noul pachet de legi al programului "Romania Educata", Ministerul Educatiei a lansat public ,in 13 iulie, noile legi ale educatiei.Ei sustin ca din pacate se doreste implementarea noilor legi ale educatiei fara consultarea directa cu elevii, profesorii si ... citeste toata stirea