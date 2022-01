Elevii timisoreni din "scolile frigului": Ne scade dorinta de a veni la ore

"Elevii din Timisoara *tipa in gura mare* pentru ca nu mai pot merge la scoala avand in vedere frigul din salile de clasa", transmit reprezentantii Consiliului Judetean al Elevilor Timis.Copiii, nevoiti fie sa faca ore online, fie sa stea la cursuri cu gecile pe ei, considera ca situatia actuala le afecteaza sanatatea, dorinta de a veni la scoala si parcursul educational."Clasa mea e singura clasa din corp care are termopane puse. Dar restul claselor? Ei nu au caldura, nu au termopane, stau ... citeste toata stirea