O noua reusita pentru Andrei Croitoru, de la Liceul Teoretic "Coriolan Brediceanu". Tanarul, elev in clasa a X-a B, a obtinut alaturi de echipa sa medalia de aur la finala bulgara a competitiei "Turnirul tinerilor fizicieni" - BG IYPT&Workshop, desfasurata la Sofia, Bulgaria, in intervalul 19-23 aprilie.Echipa Romaniei s-a numarat printre cele noua invitate sa participe la Turnir.Echipa de lupta in turnir a fost cea selectata la Finala nationala a Concursului IYPT RO, care s-a desfasurat la ... citeste toata stirea