Proiectul avansat de catre Primaria Lugoj pentru "Programul privind casarea autovehiculelor uzate" a fost declarat eligibil.Agentia Fondului de Mediu a anuntat ca va aloca 1.200.000 de lei pentru casarea a 500 de masini vechi detinute de lugojeni.Vor incasa bani, cei care indeplinesc urmatoarele conditii: au domiciliul in UAT Lugoj; detin in proprietate un autovehicul uzat inmatriculat de cel putin 5 ani si figureaza in evidentele fiscale ale UAT Lugoj; nu sunt inregistrati cu obligatii ... citeste toata stirea