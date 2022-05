Elita jurnalistica din Europa dezbate la Timisoara problematica razboiului Rusia - Ucraina

Elita jurnalistica din Europa, dat si din Romania, este prezenta, in Timisoara, cu prilejul Zilei Europei 2022, timp de doua zile, luni si marti, 9 -10 mai, pentru a-si arata solidaritatea cu Ucraina, invadata de Rusia.Cu acest prilej, sunt analizate problematicile ridicate de catre razboiul criminal declansat de Rusia in Ucraina, care a ingrozit lumea si a determinat un flux extraordinar de refugiati catre tarile Uniunii Europene.Asociatia European Journalists - The Communication Network ... citeste toata stirea