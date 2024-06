"Emigrantii" - un spectacol romanesc, autentic si emotionant

Doi actori targ-mureseni prezinta luni, 24 iunie, de la ora 19, pe scena Teatrului Municipal "Traian Grozavescu", spectacolul "Emigrantii".Piesa "Emigrantii", de Slawomir Mrozek, este o adaptare dupa Sorin Misireantu, care spune povestea a doi emigranti romani in spatiul vestic, in Germania. Un intelectual si un muncitor simplu impart subsolul unui supermarket, in cautarea fericirii... sau a capatuirii."Romania a ajuns la un numar incredibil de emigranti: cinci milioane de conationali sunt ... citește toată știrea