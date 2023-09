Elevii din Lugoj au intampinat cu bucurie si entuziasm in prima zi de scoala.Astazi, 11 septembrie, clopotelul a sunat din nou anuntand inceperea noului an scolar.Copiii s-au intors in banci cu zambetul pe buze si inimile pline de entuziasm, gata sa isi reintalneasca colegii si profesorii. Pentru cei mai mici dintre lugojeni, prima zi de scoala a fost marcata de emotii puternice, dar si de bucuria descoperirii unor noi provocari.Pentru a marca debutul unui nou an scolar, unitatile de ... citeste toata stirea