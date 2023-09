Educatia poate fi placuta si distractiva, iar 52 de elevi din Foeni au aflat ce inseamna patrimoniul local. Scoala Gimnaziala din Foeni a raspuns pozitiv initiativei Asociatiei Miltonia din Timisoara si s-a alaturat unei campanii de educatie non-formala in cadrul careia elevii invata despre contributia familiei Mocioni la dezvoltarea comunitatii lor.Prima activitate desfasurata in aceasta saptamana a adus in discutie notiunile de "apartenenta" si de "valoare comuna", dar si modul in care ... citeste toata stirea