Enel: intreruperile de curent din Timisoara si judet, in saptamana 31 ianuarie - 4 februarie

Consumatorii din Timisoara si judet vor ramane fara energie electrica in urmatoarea saptamana. Reprezentantii e-distributie Banat spun ca intreruperile se vor realiza pentru a asigura capacitatea retelei de a functiona si alimenta clientii in bune conditii.Luni, 31 ianuarieNu va fi curent in intervalul 9-17 in:Marti, 1 februarieNu va fi curent in intervalul 9-17 in:Intre 11-19 vor fi intreruperi in Timisoara: Str.Ion Ionescu de la Brad bl. ... citeste toata stirea