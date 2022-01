Epidemiologul Emilian Popovici anunta ca valul cinci al pandemiei s-ar putea prelungi din cauza aparitiei subvariantei B.A. 2

Prof. Dr. Emilian Popovici, vicepresedintele Societatii Romane de Epidemiologie, anunta ca valul cinci al pandemiei s-ar putea prelungi din cauza aparitiei unei sub-variante, precizand ca la aceasta nu au fost remarcate modificari in privinta gravitatii bolii.El a afirmat intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca in Danemarca subvarianta B.A. 2 devine dominanta in fata variantei Omicron.'La ora aceasta tinand cont de faptul ca avem la dispozitie doar rezultatele unor studii preliminare ... citeste toata stirea