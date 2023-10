Primarul Timisoarei, Dominic Fritz, a semnat dispozitiile de incetare a raporturilor de serviciu pentru trei functionari ai municipalitatii. Cei trei au fost condamnati la 3 ani de inchisoare cu suspendare pentru ucidere din culpa, in cazul portii de la intrarea in oras, de pe Calea Lugojului, care s-a prabusit in anul 2017. Accidentul s-a soldat cu uciderea lui Vlad Baici, un student de 24 de ani. Cei trei, la vremea respectiva responsabili de receptia ... citeste toata stirea