Duminica, 26 noiembrie, de la ora 17, va avea loc proiectia episodului al doilea din filmul "Lugojul, Florenta Banatului". Durata filmului este de o ora si jumatate, iar premiera are loc in Sala Teatrului "Traian Grozavescu".La premiera vor fi prezenti regizorul Vasile Bogdan si Marius Daba (cameraman si editor al filmului). Este programata si o proiectie pentru elevi, in data de 27 noiembrie, de la ora 12, la Cinematograful "Bela Lugosi".Filmul "Lugoj - Florenta Banatului" defineste ... citeste toata stirea