In data de 09 octombrie, in jurul orei 19:00, politistii Sectiei 4 Politie Rurala Peciu Nou, au oprit pentru control pe DN 59, in localitatea Sag, un autoturism condus de un barbat, in varsta de 49 de ani.In urma testarii conducatorului auto cu aparatul alcooltest, a rezultat o valoare de 1,21 mg/l alcool pur in aerul expirat.In cauza, a fost intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de _conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sub influenta bauturilor alcoolice.