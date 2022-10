"Era nadejdea mea domnul prof. Gaspar! Sunt terminata. Mami, la fel!"

Indragita cantareata de muzica folclorica, Daniela Ploia, din Timisoara il sustine pe prof.dr. Marian Gaspar, crede in inocenta lui, este foarte socata de faptul ca a fost arestat si spera ca judecatorii il vor elibera luni, cand vor judeca recursul inaintat de avocatii profesorului."De cand l-am cunoscut, acum 12 ani, la un chef de sfarsit de an al institutului, ne- am imprietenit si i-am trimis multi pacienti, prieteni sau cunoscuti care cautau un cardiolog foarte bun. Unul nu mi-a zis ca ... citeste toata stirea