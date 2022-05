"ERASMUS+ International Staff Week 2022" - Un proiect "marca UVVG", cu accent pe internationalizarea Universitatii de Vest "Vasile Goldis" din Arad

A avea propria agenda de internationalizare a devenit un imperativ pentru majoritatea universitatilor globale. Dar, in vremuri nesigure, crize politice care se profileaza, schimbari climatice, pandemii si politici in continua schimbare, de bugete nesigure, cat de durabila poate fi o strategie pe termen lung? In cadrul "ERASMUS+ International Staff Week 2022" au fost analizate strategiile de internationalizare ale institutiilor participante, impactul provocarilor din ultimii ani asupra ... citeste toata stirea