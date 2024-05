Erasmus+ International Staff Week. Zilele Academice Aradene ale UVVG.

Lucrarile "Erasmus+ International Staff Week" au fost deschise in Aula Cicio Pop a Universitatii de Vest "Vasile Goldis" din Arad printr-o conferinta organizata in semn de apreciere si bun venit adresat reprezentantilor a peste zece tari partenere, aflati in aceste zile, la Arad.Evenimentul, aflat la cea de-a treia editie isi propune sa creeze o legatura la nivel european si numai, o punte de legatura intre societati, punand in relief multiculturalitatea, traditiile si identitatea fiecarei ... citește toată știrea