Un barbat de 70 de ani din Timisoara s-a rasturnat duminica la pranz cu masina, in apropiere de Lugoj. Accidentul s-a petrecut pe drumul ce leaga Buziasul de Lugoj. La un moment dat, soferul a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat de mai multe ori in afara partii carosabile. In urma nefericitului eveniment, soferul si un pasager au ramas blocati in masina. Doua echipaje de la ambulanta, dar si un echipaj de ... citeste toata stirea