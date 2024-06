Ericsson va concedia sute de angajati ai fabricii din Timisoara, in cadrul planului sau de reducere a costurilor globale

Valul concedierilor demarat producatorul suedez de echipamente de telecomunicatii Ericsson a ajuns si la Timisoara. La inceputul anului 2023, compania lua decizia de a concedia 8500 de persoane la nivel mondial, ca parte a planului de reducere a costurilor, iar in acest context, 1400 de angajati au fost concediati in Suedia. In luna martie, producatorul suedez a anuntat ca va concedia 1200 de persoane in Suedia din cauza reducerii comenzilor. Intr-o declaratie a companiei, s-a precizat ca ... citește toată știrea