Ernesto Flores este noul director general al locatiei ContiTech din Timisoara

Continental anunta numirea lui Ernesto Flores pe pozitia de director al locatiei ContiTech din Timisoara, sediu care isi desfasoara activitatea in Parcul Industrial Freidorf.Ernesto Flores lucreaza in Continental din anul 2003 si vine in capitala Banatului cu un bagaj de cunostinte, experiente si entuziasm, pentru a porni la drum alaturi de echipa ContiTech Timisoara. El a inceput activitatea in Continental ca inginer de produs in fabrica Juarez 1 din Mexic, apoi a ocupat pozitia de Quality ... citeste toata stirea