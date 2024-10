Erou in timpul liber! Cristian Dimofte, fostul sef al Politie Lugoj, a salvat viata unui pensionar

Seful Politiei Buzias, comisarul sef Cristian Dimofte, a demonstrat miercuri, 9 octombrie, o prezenta de spirit in timpul liber si, fara sa se gandeasca de doua ori, a sarit in ajutorul unui pensionar care a cazut ca secerat la pamant intr-o parcare."Pe 9 octombrie, in jurul orei 14:30, Cristian se intorcea de la o sedinta de tragere si se oprise in parcarea unei societati comerciale, unde mersese sa-si ia de mancare. In acel moment, a observat cum un barbat de 70 de ani s-a prabusit brusc la ... citește toată știrea