Recent s-a anuntat ca India a inregistrat o crestere semnificativa a populatiei sale de leoparzi. Potrivit raportului guvernului indian intitulat "Starea leopardului in India", populatia de leoparzi din India a inregistrat o crestere de 60% in perioada de patru ani, de la 7.910 la 12.852. Conform raportului, din populatia actuala de leoparzi din India, regiunea de nord-est gazduieste 141 de leoparzi, in timp ce dealurile Shivalik si campiile Gangetice au inregistrat 1.253 de leoparzi. India ... citeste toata stirea