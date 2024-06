Eseapa de la Strandul Tineretului, din nou in atentia alesilor. Au trecut 20 de ani, ca maine mai trec 10

In luna aprilie 2004, vechiul Strand al Tineretului din Timisoara, construit in anii 60 ai secolului trecut prin munca voluntara a cetatenilor orasului, a fost concesionat pe o perioada de 30 de ani unei firme subtirica la cont, dar detinuta de un om de afaceri important pe atunci in urbe. Se spunea ca Administrarea Domeniului Public (societate a Primariei Timisoara) nu mai poate intretine obiectivul, iar prin contractul de concesiune se promiteau marea si sarea, adica baza de agrement moderna ... citește toată știrea