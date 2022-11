Esi-ai pregatit fotografia? UPT a pus la bataie premii in valoare de 10.000 de lei pentru un super-concurs

Universitatea Politehnica Timisoara organizeaza un super-concurs intitulat Politehnica prin ochii mei - Campus life, cu premii in valoare de 10.000 de lei.Pana in 13 noiembrie, va puteti inscrie la una dintre urmatoarele doua sectiuni:SECEsIUNEA DESEN - PREMII LA ACEASTA SECEsIUNE IN VALOARE TOTALA DE 6000 DE LEI!Premiul 1 categoria elevi liceu- 900 lei;Premiul 1 categoria elevi scoala generala- 900 lei;Premiul 1 categoria studenti- 900 lei.Aceasta sectiune este dedicata elevilor si ... citeste toata stirea