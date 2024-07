Esigari de contrabanda de peste 750.000 de euro, descoperite in Caras-Severin

Doua persoane au fost retinute de procurorii DIICOT Caras-Severin, fiind acuzate de constituirea unui grup infractional in scop de contrabanda.Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au descoperit 262.500 de pachete de tigari netimbrate, evaluate la 750.000 de euro, in urma unor perchezitii domiciliare efectuate in cauza.Potrivit unui comunicat al IPJ Caras-Severin, remis marti Agerpres, politistii si procurorii DIICOT au pus in aplicare, luni, sapte mandate de ... citește toată știrea