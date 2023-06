Politistii de frontiera aradeni au descoperit si ridicat in vederea confiscarii, in urma unei actiuni desfasurate in zona de competenta, 845.000 de pachete cu tigari in valoare de peste 2,2 milioane de euro.In data de 06 iunie a.c., politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Turnu au organizat o actiune pe linia prevenirii si combaterii faptelor de contrabanda, in zona de competenta, iar in jurul orei 02.00, au oprit pentru control, pe comunicatie Pecica - Arad, un ... citeste toata stirea