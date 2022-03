Dedeman, cel mai mare retailer local de bricolaj si cel mai mare business dezvoltat de antreprenori romani, controlat de fratii Dragos si Adrian Paval, a achizitionat de la Esiriac Imobiliare un teren in suprafata de 14,5 hectare in nordul Timisoarei, langa viitorul magazin Ikea. Dedeman isi consolideaza pozitia in orasul din nord-vestul ... citeste toata stirea