Este oficial! Doamna teatrului lugojean, Maria Voronca, va primi titlul de "Cetatean de Onoare"

In cadrul ultimei sedinte ordinare de pe anul 2024, consilierii locali au votat in unanimitatea acordarea titlului de "Cetatean de Onoare al Municipiului Lugoj" doamnei Maria Voronca.Aceasta distincitie i se va acorda pentru contributia semnificativa in promovarea imaginii pozitive a municipiului, infaptuita pe parcursul a multi ani de viata, reprezinta o forma de cinstire a omului de seama care a dus la cresterea prestigiului orasului de pe Timis, a-i recunoaste oficial valoarea serviciilor ... citește toată știrea