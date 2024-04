Este timpul profesionistilor si al conducatorilor priceputi!

In anul 2024, PSD Lugoj isi doreste sa fie parte a factorului de decizie si executie in administratia locala. Am inchegat o echipa de oameni priceputi, dornici sa arate cum se construieste o administratie corecta la Lugoj, bazata pe transparenta si, care, sa isi desfasoare activitatea in sprijinul tuturor cetatenilor.Impreuna am constatat, in ultimii ani, cum orasul nostru se transforma intr-un targ murdar, in paragina, cu oameni care se simt abandonati de autoritatile locale si care se ... citește toată știrea