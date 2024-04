"Eu sunt omul faptelor si m-am alaturat celor care fac fapte"

Una dintre cele mai spectaculoase reveniri in PSD este a primarului din Varias, Nicolae Birau. Acesta a fost timp de ani buni membru PSD, dupa care a trecut la Pro Romania, unde a devenit coordonator al filialei din Timis.Acum, primarul din Varias s-a intors la prima dragoste, urmand a candida din partea PSD pentru un nou mandat in fruntea comunei. Revenirea sa in randul social-democratilor este explicata prin sustinerea pe care a avut-o din partea acestui partid pentru implementarea mai ... citește toată știrea