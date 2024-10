Eugen Dogariu, senator PSD: "Vom aduce noi investitii importante in Timis" (P)

In ultimii doi ani si jumatate, perspectiva investitiilor guvernamentale in Timis s-a schimbat, sume importante fiind alocate unor proiecte vitale atat pentru judet, cat si pentru intreaga regiune. Daca pana nu de mult, Timisul si Timisoara erau trecute cu vederea cand se vorbea de bani de la Bucuresti, acum vorbim despre proiecte majore finalizate sau in curs de finalizare, iar un rol important pentru schimbarea paradigmei il poarta parlamentarii social-democrati. "S-a creat, la un moment dat, ... citește toată știrea