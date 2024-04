Eurodeputatul Maria Grapini a fost premiata, astazi, pentru activitatea in cadrul Consiliului de Export al Romaniei, cu ocazia marcarii a 20 de ani de activitate a acestui important Consiliu!

Europarlamentarul Maria Grapini, membru in grupul S&D, a fost premiata, astazi, pentru activitatea in Consiliul de Export al Romaniei, cu ocazia marcarii a 20 de ani de activitate a Consiliului de Export al Romaniei. De mentionat ca Maria Grapini s-a numarat, in urma cu doua decenii, printre membrii fondatori ai acestui important Consiliu de Export."Cred ca este cea mai eficienta forma de parteneriat public privat care a contribuit la promovarea produselor romanesti si la cresterea exportului ... citește toată știrea