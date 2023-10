Eurodeputatul PUSL, Maria Grapini, membru in grupul S&D, a votat, in plenul PE de la Strasbourg, legea europeana privind libertatea mass-mediei."Aceasta lege este o necesitate, si nu un moft politic", a precizat eurodeputatul Grapini, in punctul sau de vedere transmis Comisiei Europene.De asemenea, Maria Grapini considera ca aceasta lege raspunde la problemele reale din UE, privind informatiile false, obstructionarea unor jurnalisti in a spune adevarul si la manipularea dirijata de grupuri ... citeste toata stirea