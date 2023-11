Europarlamentarul PUSL, Maria Grapini, membru in grupul S&D, a transmis un emotionant mesaj cu ocazia Zilei internationale pentru eliminarea violentei impotriva femeilor."Totdeauna am luptat impotriva violentei in general si, in mod special, impotriva violentei fata de femei! In privinta rezolvarii acestei probleme stringente, cred ca sunt inca multe de facut, in Romania si in lume. Este nevoie de protectie, de o actiune urgenta a politiei si justitiei! Avem nevoie de adaposturi pentru a ... citeste toata stirea