Eurodeputatul PUSL, Maria Grapini, a precizat, in plenul PE de la Strasbourg, ca sistemul inteligent in transportul rutier este necesar, aduce beneficii dar trebuie implementat etapizat si tinut cont de diferentele de infrastructura rutiera din statele membre."Domeniul transportului rutier este responsabil pentru multe. Pentru emisii si, din pacate, si pentru pierderea de vieti omenesti. Stim bine ca s-au facut eforturi in ultimii ani pentru imbunatatirea infrastructurii. Este nevoie, insa, ... citeste toata stirea