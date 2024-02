Eurodeputatul PUSL, Maria Grapini, o pune la punct, in plenul PE de la Strasbourg, pe Christine Lagarde

Europarlamentarul PUSL, Maria Grapini, membru in grupul S&D, a criticat dur, in plenul PE de la Strasbourg, in prezenta presedintelui Christine Lagarde, politica Bancii Centrale Europene care a dus la scaderea drastica a puterii de cumparare a cetatenilor."Eu vin din randul unei tari, Romania, intrata recent in UE. Principala sarcina a BCE, asa cum s-a spus aici, este stabilitatea preturilor. Din pacate, cetatenii europeni au fost principalii afectati de pierderea puterii de cumparare. Avem ... citește toată știrea