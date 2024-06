Europarlamentarul Maria Grapini, mesaj emotionat de Ziua Invatatorului: O profesie care pune pe primul loc dragostea fata de copii si responsabilitatea privind educatia!

Europarlamentarul Maria Grapini, membru in grupul S&D, a transmis, cu ocazia Zilei Invatatorului, un mesaj emotionant dedicat invatatorilor Romaniei, formatorilor de drumuri si destine frumoase in viata."Invatatoarea, Invatatorul, sunt primii oameni care conteaza in educatia copiilor! Sunt cei care incep sa traseze drumul educational al copiilor si sunt oameni cu vocatie si dedicatie! O profesie grea, solicitanta, care pune pe primul loc dragostea fata de copii si responsabilitatea privind ... citește toată știrea