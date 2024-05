Europarlamentarul Maria Grapini spune ca a fost urmarita si amenintata de un barbat in aeroport. "M-a amenintat ca nu o sa scap"

Maria Grapini marturiseste ca a fost urmarita si amenintata de un barbat in aeroport, care apoi s-a cazat la acelasi hotel cu aceasta. Eurodeputatul a declarat la Realitatea PLUS ca acesta a trimis si o inregistrare in care isi filmase faptele.Candidata PSD la Parlamentul European sustine ca justitia ar trebui sa fie mai dura, iar legile sa fie aplicate."Si eu am fost amenintata, urmarita in aeroport, dupa m-am dus in Alba Iulia la 1 decembrie si m-a ... citește toată știrea