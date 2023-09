Europarlamentarul PUSL, Maria Grapini, membru in grupul S&D, a primit vineri, la Gala Premiilor Uniunii Artistilor Plastici din Romania, diploma si trofeul "Prietenul Artelor"."Sunt onorata sa acord premii in Gala Uniunii Artistilor Plastici din Romania si, in acelasi timp, sa primesc premiul "Prietenul Artelor". Totdeauna am sustinut arta si cultura romaneasca. Prin cultura si arta, ne indentificam in lume si facem legatura intre generatii. Am fost bucuroasa sa pot sustine de-a lungul anului ... citeste toata stirea