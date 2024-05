Eurostat: Romania are a treia cea mai mica speranta de viata din Uniunea Europeana

Spania este tara din Uniunea Europeana (UE) cu cea mai mare speranta de viata, de 84 de ani, si se afla peste media comunitara, care este de 81,5 ani, in timp ce Romania are a treia cea mai mica speranta de viata din UE, de 76,6 ani, potrivit ultimelor date actualizate vineri de agentia comunitara de statistica Eurostat, citate de EFE, relateaza Agerpres.Romania este urmata in acest clasament doar de Letonia, cu 75,9 ani si de Bulgaria, cu 75,8 ani.Totusi, cea mai mare crestere a sperantei ... citește toată știrea