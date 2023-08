Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babes" din Timisoara va putea oferi o evaluare completa in cazul cancerelor de plaman. In unitatea sanitara va functiona un compartiment de diagnostic molecular. Scopul acestuia este acela de a completa seria de teste care se faceau pana acum in unitatea sanitara cu teste moleculare pentru pacientii cu cancer pulmonar.Echipei Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babes" Timisoara i s-a alaturat prof. dr. ... citeste toata stirea