Evaluarea Nationala 2022. Aproape 5.000 de elevi participa la examenele organizate in Timis

Aproape 5.000 de elevi din judetul Timis participa saptamana aceasta la Evaluarea Nationala. Marti, 14 iunie, examen la limba romana, iar joi, 16 iunie, la matematica. UPDATE Elevii au primit subiectele sub forma de brosura si au avut 15 minute in plus pentru completarea datelor personale pe foaia de examen.Subiectul I A, punctul 9 a fost: AsociazaE fragmentul din "Toate paE,nzele sus!" de Radu Tudoran cu un alt text literar studiat la clasaE sau citit ca lecturaE suplimentaraE , prezentaE,nd,