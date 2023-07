Prof. univ. dr. habil EMIL CEBAN a devenit Doctor Honoris Causa al Universitatii "Aurel Vlaicu" din Arad.Rector al Universitatii de Stat de Medicina si Farmacie "Nicolae Testemitanu" din Republica Moldova, prof.univ.dr. habil. EMIL CEBAN face parte din comunitatea academica a Universitatii "Aurel Vlaicu" din Arad, in urma acordarii titlului academic Doctor Honoris Causa al UAV. Ceremonia de acordare a inaltei distinctii academice s-a desfasurat in Sala Senatului UAV, vineri 7 iulie, in ... citeste toata stirea