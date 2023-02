Eveniment academic la Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad: Prof. univ. dr Vasile Dinu a devenit Doctor Honoris Causa al UAV

Comunitatea academica a Universitati "Aurel Vlaicu" din Arad a primit, in randurile ei, pe unul dintre cei mai reputati economisti ai mediului academic: profesorul universitar emerit dr. Vasile Dinu de la Academia de Studii Economice din Bucuresti. Recunoscut pentru contributia la dezvoltarea invatamantului academic si pentru rolul sau in dezvoltarea revistei "Amfiteatru Economic", cea mai importanta revista de economie din tara, indexata si cotata in Web of Science, profesorul Vasile Dinu s-a ... citeste toata stirea