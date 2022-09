Eveniment academic sub egida UNESCO la UAV

Facultatea de Teologie "Ilarion V. Felea", din cadrul Universitatii "Aurel Vlaicu" din Arad, organizeaza, in perioada 25-28 septembrie 2022, in parteneriat cu United Nations for Education, Science and Culture Organization (UNESCO) si Federatia Europeana a Asociatiilor si Cluburilor pentru UNESCO (FEACU), un simpozion international.Evenimentul se inscrie in cadrul programului aniversar: "Bicentenarul Teologiei Aradene" si este pus sub genericul "Arta, teologie si civilizatie in spatiile ... citeste toata stirea