Eveniment chinologic unic in Romania, la Timisoara

Asociatia Chinologica Romana a judetului Timis, membra a Asociatiei Chinologice Romane si a Federatiei Chinologice Internationale, organizeaza la Muzeul Satului Banatean in zilele de 11-12 mai, intre orele 9-18 un eveniment chinologic unic in Romania.Presedinte A.Ch.R. Timis, Daniela Radu, a explicat ca, in prima zi, 11.05.2024, vor avea doua competitii canine de frumusete la care participa 146 de rase de caini din 27 de tari.Club de Ciobanesc Romanesc Corb la care sunt inscrise 71 de ... citește toată știrea