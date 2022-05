Eveniment cultural de exceptie! Romanian Chamber Orchestra va concerta la Lugoj

Teatrul Municipal "Traian Grozavescu" gazduieste joi, 2 iunie, de la ora 19, un eveniment cultural de exceptie: concertul Romanian Chamber Orchestra.Orchestra romana de camera, renumita pe plan international, se afla in orasul nostru in cadrul proiectului "Marea muzica". Acesta se va desfasura in perioada iunie - noiembrie, cu sprijinul financiar al Primariei Municipiului Lugoj.Un adevarat punct de reper pentru cultura romaneasca, Romanian Chamber Orchestra este, prin valoarea componentilor ... citeste toata stirea