Eveniment european in Timisoara - Climathon 2024

Timisoara Startups anunta cu entuziasm organizarea evenimentului Climathon Timisoara 2024, un maraton de inovatie climatica ce va avea loc in zilele de 29 si 30 iunie la Cowork Timisoara - The Office. Evenimentul face parte din initiativa globala Climathon, care isi propune sa mobilizeze comunitati, inovatori si antreprenori pentru a dezvolta solutii sustenabile ce pot transforma provocarile climatice in oportunitati."Suntem ferm convinsi ca programele specializate, precum Climathon, sunt