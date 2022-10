Eveniment! Festivalul International "Podul de Fier", o saptamana de manifestari dedicate tuturor celor care se simt tineri

In perioada 22-29 octombrie, la Lugoj va avea loc Festivalul International "Podul de Fier". Conform organizatorilor, festivalul isi propune sa creeze conexiuni intre tinerii cu posibilitati reduse din comunitatile lugojene.In cadrul festivalului, vor avea loc tabere de creatie, ateliere de ceramica, de monotipie (imprimare manuala), de produs hirtie, de literatie si arta in domeniul digital, Photovoice etc. Podul de Fier este "podul intre arta, cultura si istorie, intre generatii, care leaga ... citeste toata stirea