Eveniment muzical! Corul de copii al Academiei de Arte Lugoj Clasic, la primul concert oficial

Adevarata traditie corala a Lugojului renaste! Asociatia "Enthousiasmos", in parteneriat cu Primaria si Consiliul local al municipiului, organizeaza primul concert oficial al Corului de copii al Academiei Lugoj Clasic.Proiectul este finantat din bugetul local al municipiului Lugoj. Director artistic al Academiei Lugoj Clasic este mezzosoprana Aura Twarowska, artistic liric de renume international, cu peste 400 de spectacole sustinute la Opera de Stat din Viena.Concertul are loc in holul ... citeste toata stirea